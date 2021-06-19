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GELİBOLU SAROS’A SAHİP ÇIKIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

19 Haziran Cumartesi günü (bugün) Gelibolu Atatürk Büstü önünde, saat 11.00’de Gelibolu Kent Konseyi’nin desteğiyle CHP milletvekili Özgür Ceylan’ın, Gelibolu Belediyesi başkan vekili Mustafa Çoban’ın, sivil toplum kuruluşlarının, ilçe başkanlarının, Gelibolu esnafları ve halkının katılacağı,
Saros FSRU projesindeki hukuksuz başlayan inşaat ve Saros Gönüllülerinin mücadelelerine dair, bir basın açıklaması yapılacak.Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Nihat Demirsu bu basın açıklamasıyla, “Saros’da hukuksuzca yapılan doğa katliamına karşı olduklarını duyuracak.
Saros Körfezinde, Saros Gönüllülerinin üç yıldır süren mücadelesine ve devam eden mahkeme sürecine rağmen likit doğalgaz limanı ve boru hattı hafriyat ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.
Saros Gönüllüleri tarafından bu limanın yapılmaması için binlerce kişiyi temsilen üç ayrı iptal davası açılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 45 bin ıslak imzalı itiraz dilekçesi sunulmuş ve change.org’dan 120 bin imza toplanmıştır.
Ayrıca 25 Mayıs tarihinde Trakya platformunun Edirne, Kırklareli ve Lüleburgaz bileşenleri ve STK’lar tarafından da üç bölgede aynı anda Saros’a destek basın bildirisi açıklanmıştır.
Trakya bölgesinde ve tüm Saros kıyılarının sivil toplum kuruluşları ve halkı , Saros’a yapılması planlanan bu limanına karşı Saros Gönüllüleri mücadelesine desteklediklerini sunmaktadır.
Saros Körfezinde yaşayan tüm canlılara, havamıza, suyumuza, denizimize, ormanlarımıza sonuna kadar sahip cıkacağız. Çünkü, yaşadığımız ülkeyi seviyoruz ve önceki kuşaklardan aldığımız emaneti bizden sonraki kuşaklara devretmek istiyoruz”ifadelerinde bulundu.
Haber: Caner AKŞİT

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