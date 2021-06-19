GÜNCEL HABERLER 

CHP İlçe Başkanı Parlak’tan Babalar Günü Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
CHP İlçe Başkanı Parlak Babalar Günü mesajında•; “Hiçbir karşılık beklemeden, fedakarca bizleri yetiştiren, güven içerisinde geleceğe hazırlayan babalarımız, hayat yolculuğumuzda, iyi birer rol model olarak her türlü zorluğa göğüs germeyi, mücadele etmeyi, her koşulda ayakta kalmayı öğretir ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatırlar.Onlara layık birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek , hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur.Varlıkları ile yüreklerimizi ısıtan, bize mutluluk ve güven veren bütün babalarımızın Babalar Gününü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.
Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Pazar Sayısının Üçe Çıkması Yoğunluğu Azalttı

buyukzafer 0

Gelibolu Yeni Yıla Işıl Işıl Girecek

buyukzafer 0

CHP İlçe Başkanlığından Av.Akkuş’a Hayırlı Olsun Ziyareti

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.