İlkokul Öğrencileri Kep Fırlattı

İlçemizde 2020-2021 eğitim yılını tamamlayan Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 4- Bsınıfı öğrencileri pandemi kurallarına uygun mezuniyet töreni düzenledi.Bu yıl Ortaokula geçen ilk okul öğrencileri keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

İlçemizde köklü bir geçmişe sahip olan Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 4-B sınıdı öğrencileri mezuniyet töreni düzenlendi.

Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen mezuniyet töreni Gazi Süleyman Paşa İlokulu bahçesinde gerçekleşti.

Gazi Süleyman Paşa İlkokulu bahçesinde gerçekleşen törene aileler yoğun ilgi gösterdi.

Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 4B Sınıf Öğretmeni R.Berrin Aydın ‘’2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamlamış bulunmaktayız. Pandemi nedeniyle öğrencierimle bir araya gelemedik ama uzaktan eğitimle, eğitim yılını tamamladık. Buradan mezun olan öğrencilerime hayatları boyunca başarılar diliyorum. Hepsi çok saygılı, sevgi dolu bir sınıftı umarım böyle devam ederler,gelecekte hangi mesleği hangi işi yaparlarsa yapsınlar her zaman en iyisini , en güzelini yapsınlar inşallah hayatları boyunca hep başarılı, mutlu olsunlar ’’ diyerek güzel dileklerini iletti.

Yapılan konuşmaların ardından ilk okuldan ortaokula geçen öğrenciler havaya kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.Ardından öğrenciler öğretmenleri ile pasta keserek, kep törenlerini eğlenerek, güzel dileklerle sonlandırdılar. Haber: Seda LİMAN ZENGİN