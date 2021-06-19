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CHP İLÇE YÖNETİMİ KÖYLERİ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, İlçe yönetim kurulu üyeleri Şefik Ay ve Necdet Lekesiz ve İl Genel Meclis Üyesi Ali Rıza Sayın ile birlikte pandemi nedeniyle daha önce ziyaret edemedikleri köy ziyaretlerine başladılar..Cumalı,Karainebeyli,Tayfur,Değirmendüzü,
Fındıklı köylerinde ,halkla buluşup, vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını paylaştılar. Haber: Ali GEZER

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