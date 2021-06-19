Gelibolunun Köyleri- Ilgardere

İlçenin güneybatısında bulunan Ilgar Dere Köyü Türklerin Gelibolu Yarımadası’nı fethetmesinden sonra ilk kurulan köylerdendir.Köyün bugünkü kurulduğu yerde kurulan Ilgar Dere’nin yakın çevrelerinde Bizans Dönemine ait yapı kalıntıları ile mezarlara rastlanmaktadır.

Özellikle köyün güneydoğusu ve denize yakın bölümlerinde Bizans öncesine ait olduğu kazı bulgularından anlaşılan mezarlara rastlanmıştır.Ilgar Dere Köyü’nün, inşaat yapımından da anlaşıldığı gibi, yakın çevrede bulunan Rum ustalar tarafından inşaatların yapıldığı gibi, yakın çevrede bulunan Rum ustalar tarafından inşaatların yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bina inşaatlarınınn Rum köylerine benzemesi bu tezi kanıtlamaktadır.Köy Halkı Balıkesir Karasioğullarından gelmektedir.Bu köydede hamam kalıntısına rastlamaktayız.

Köyde tahıl ve ayçiceğinin üretiminin yanı sıra önemli ölçüde meyve ve sebzecilikte yapılmaktadır.

Köyün arazisi bir vadi biçiminde Çanakkale Boğazı’na doğru ve sebzecikte yapılmaktadır.

Köyün arazisi bir vadi biçiminde Çanakkale Boğazı’na doğru uzanmaktadır.Köyün hudutları içerisinde kalan 3 km’lik sahil şridinde 1980’li yıllardan sonra yapılaşma başlamış ve bugün sahil kesiminde 300’e yaklaşan yazlık ev olmuştur.

1954 yılında yapılan okulun taşımalı sisteme geçilmesiyle kapanmış öğrenciler taşımalı sistemle eğitimlerini sürdürmektedirler.Eskiden gelen geleneklerin bu köylerde yavaş yavaş kaybolduklarını görüyoruz.

Köy Halkının şivesi İstanbul şivesidir.Köy kadınlarının giyimleri şalvardır.Yerli köylerde kışlık ve yazlık olmak üzere üst giysi olarak manto kullanılır.Yazılan beyaz kışları ise siyah entari giyilir.Köyde okuma oranı yüzde yüzdür.

Köy nüfusu 169 erkek 171 ‘i kadın olmak üzere 340 kişiden oluşmaktadır.