AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ TURAN VE İSKENDEROĞLU’NDAN BABALAR GÜNÜ MESAJI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Babalar Günü vesilesiyle ortak bir mesaj yayımladı: “Anne ve babalarımız, büyük emeklerle ve fedakarlıklarla bizleri yetiştirirken eşsiz sevgileri ve varlıklarıyla da dünyamızı güzelleştiriyorlar. Anne ve babalarımız, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, şuurlu, kültürlü, milli ve manevi değerlerine sahip, sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasında ve aile kurumumuzun yaşatılmasında başrol üstlenirler. Anne ve babaya sevgi ve hürmet göstermek, medeniyetimizde ve kültürümüzde yer alan kadim değerlerimizdendir. Babalar, maddi ve manevi tüm imkanlarını çocukları için seferber ederken, bir çınar gibi varlıklarıyla da bir ömür güven verirler. Hiç kuşkusuz hayat mücadeleleriyle bizlere ilham veren büyüklerimizin üzerimizdeki haklarını ödeyemeyiz. Ancak rızalarını ve dualarını almak, gönüllerini hoşnut etmek; daima en önemli vazifelerimizden olmalı.

Bu duygularla, başta aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, annelerimizle birlikte en kıymetli varlığımız olan tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyor; babasını kaybetmiş kardeşlerimize sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.”