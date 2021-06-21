“SAROSUMA DOKUNMA” EYLEMİ YAPILDI

Gelibolu Kent Konseyi öncülüğünde Cumartesi günü Atatürk Meydanında gerçekleşen buluşmada basın açıklaması yapıldı.

Saros’a yapımı devam eden FSRU Doğalgaz Limanı’na karşı tepki gösterildi. Keşan Kent Konseyi ve Saros Dayanışma Gönüllülerinin de destek verdiği açıklamaya CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve Gelibolu Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Çoban da katıldı.

İlçemizde Atatürk Meydanında gerçekleşen buluşmada, Saros’da yapımı devam eden FSRU Doğalgaz Limanı’na tepki amaçlı biraraya gelen Kent konseyi üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Saros Gönüllüleri elerindeki, “Bırakaın Saros Mavi Kalsın ve Sarozuma Dokunma” pankartları ile açıklamalar gerçekleştirildi.

Sarosuma Dokunma adlı toplantının açılış konuşmasını Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Nihat Demirsu yaptı. Demirsu konuşmasında, Saros’da yaşanan katliyama dur demek için burada oldukları belirterek, Yürütmeyi durdurma kararını acilen durdurması gerekmektedir. Oluşturacağımız kamuoyu çok kıymetlidir. Bu hassasiyetle, sivil toplum kuruluşları , Çanakkale Kent Konseyi Birliği, Gelibolu Kent Konseyi birliği gibi birlikte olduğumuz basın açıklaması aracılığı ile Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri ile birlikte olduğumuzu denizimize, doğamıza sahip çıktığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.

Kent Meclisi tarafından düzenlenen Sarosuma Dokunma adlı eylemli basın açılamasında konuşmalara CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan devam etti .Milletvekili Ceylan açıklamasında; “iki katliyam birden yaşanıyor. Hem doğa katliyamı, hemde hukuk katliyamı. İkisi birden aynı anda devam ediyor. Hiç bir amacı olmayan, topluma hiç bir faydası olmayan bir proje, gözgöre göre, Sarosumuz, canımız, dünyada eşi benzeri görülmeyen bu çoğrafya mahalesef ki katlediliyor.Daha yeni yaptığımız işlerden dolayı, yaptığımız şeylerden dolayı, müsilajla yüzümüze tükürdü.Doğru değilmi, hepimizin yüzümüze tükürdü. Dediki, siz çok kötü birşey yapıyorsunuz dedi ve yüzümüze tükürdü. BOTAŞ tada aynı şey yaşanacak. Burada yapılan, Saros’da yaplan projede de aynı şey yaşanacak. İllah doğanın yüzümüzemi tükürmesinimi bekliyoruz” dedi.

Ardından konuşmalara Gelibolu Saros Gönüllüleri adına Ali Kaya, “Çevre Gönüllüsü bir grubun başlattığı yaşam denizimizin hayat bulduğu Saros Körfezine çevremizi katleden liman ve boru hattı inşaatı hız kesmeden devam etmektedir. Karşımızda maalesef hukuk tanımaz, bir anlayış vardır. Bizler Gelibolu Saros Gönüllüleri birleşenleri olarak, insan ve doğa yaşamına hitap etmeyen bu inşaatın biran önce durdurulmasını istiyoruz” dedi.

Gelibolu, Güneyli, Bolayır, Koruköy Saros Gönülleri adına konuşan Tuğba Diner, “Tıpkı Gelibolu ilçesinin, saros kıyıları gibi, Keşan ilçesinide tüm Saros kıyıları Saros Özel Koruma Bölgesi ilan edilmelidir. Saros Körfezi Kültür Turizm ve Koruma Gelişim Bölgesi statüsünde çıkartılamaz. Bu inşaat sürecinde, bilir kişiler tarafındanda teyit edildiği gibi, Anayasa tarafından korunan ormanlarımız uluslararası sözleşmelere konu olan denizimiz, soframızdan eksilmeyen balığımız, tarım alanlarımız kısaca yaşam alanlarımız telavisi mümkün olmayan çok büyük zararlar görmektedir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından atılan slogonlar ve toplu fotoğraf çekiminin ardından Sarosuma Dokunma eylemi sona erdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN