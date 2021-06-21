ÖZACAR’IN BABALAR GÜNÜ ZİYARETLERİ

Özacar Babalar Günü nedeniyle ziyaretlerde bulundu.Özacar ziyaretlerinde Babalar Günü dolayısıyla varlıkları ile yaşamımıza güç katan ve yaşamımızın ilk öğreticisi değerli babalarımızı ziyaret ederek, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileklerini paylaştı, kendilerine hediyeler takdim etti.” İfadelerine yer verildi.

Haber: Ali GEZER