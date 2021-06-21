Gelibolunun Köyleri- Pazarlı

Bu köyün halkıda Balıkesir ahalisinden yedi hane olarak gelmişir.Bugün köyde sadece bir hane 1938’te gelen Bulgaristan göçmeni vardır.

Köyde 630 yıllık mezar taşlarına rastlanmıştır.Ilgar Dere Köyü’nün üzerindeki ormanlık alan içerisinde kurulan bu köyümüz Gelibolu Yarımadası’nın tek orman köyüdür.Köyde 94’ü erkek olmak üzere 82 kadın toplam 176 kişi yaşamaktadır.En küçük yerlerimizden biridir.Bu köydede Türklerin Rumeliye geçmesinden sonra kurulan tüm Türk köyleri gibi hamam kalıntılarına rastlanmaktadır.

Kuru ziraat yapılmaktadır.Buğdayla ayçiceği ekimi dışında köyde çok az miktarda 100 koyun, 150 keçi olmak üzere küçükbaş hayvan vardır.Köy ilçeye hem Ilgardere Köyü üzerinden hem de Gelibolu Eceabat asfaltına direk olarak asfaltla bağlıdır.

Köy kahvesinin ile köy odası bulunan Pazarlı Köyü halkı giyimleri modern, şiveleri Osmanlı İstanbul lehçesidir.Köyde eğitim taşımalı sistemle yapılmakta olup çocukları Gelibolu’ya getirmektedir.Köyde bazı aileler arıcılık yapmaya başlamıştır.Diğer köylerde olduğu gibi burada da eski güzel Türk gelenek ve görenekleri kaybolmaya başlamış, düğünler bir geceye dönüşmüş, hergün çıkarılan misafir sofraları kalkmıştır.