EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI SOYUAK’IN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak Babalar Günü ile ilgili mesaj yayınladı.Soyuak mesajında; “Türk toplumunun en büyük değer yapısı ailenin kurulmasında ve ömür boyu devam ettirme çabasında, ailesinin mutluluğunu her şeyin üstünde tutan, yetiştirdikleri evlatlarıyla toplumumuzun geleceğini şekillendiren, emeklerini yüreklerine yükleyen, sevgi, özveri ve güvenin sembolü, yaşamımızın güçlü çınarlarıdır babalarımız.Evlatlarına tecrübeleriyle yol gösterici olan babalarımızın değerini bilmeli, sadece bir gün değil her gün saygıyla yaptıkları fedakârlıklar karşısında sevgimizi göstermeli ve bizlerle gurur duyacağı bir evlat olabilmenin gayreti içerisinde olmalıyız.

Bu vesileyle başta aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere bütün babalarımızın ve baba adaylarımızın babalar gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu güzel bir gelecek diliyorum.”ifadelerinde bıulundu

Haber: Seda LİMAN ZENGİN