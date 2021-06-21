YENİ FERİBOT İSKELESİNDE SON DURUM

Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve 2021 yılı sonuna kadar hizmete gireceği belirtilen Gelibolu yeni feribot iskelesinin yıl sonuna yetişmesi zor görünüyor.Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Gelibolu yeni feribot iskelesi için Lapseki’ye bağlı Şahinli köyünde bulunan Karayolları Taş Ocağından yaklaşık 200 bin ton malzeme çekilerek dolgu yapıldı.

Sonrasında Gelibolu’ya bağlı Fındıklı Köyü Taş Ocağından dolgu malzemesi getirilerek yaklaşık 150 bin ton malzeme dolgu işinde kullanıldı. Bu şekilde yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alan sağlandı.

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından kazıklı rampa ile iskele işi ihale edildi ve ihaleyi kazanan firma inşaatta kullanılacak Çelik Boruların bir kısmını şantiye dolgu sahasına getirdi.

Gelibolu yeni feribot iskelesinin 2021 yılı Mayıs ayında beton işlerinin tamamlanması planlanıyordu ama 2021 yılı Haziran ayının ortaları geçildiği halde henüz beton işlerine geçilemedi.

Gelibolu yeni feribot iskelesinin, daha önce yapılan açıklamaya göre 2021 yılı Mayıs ayında beton işlerine geçileceği ve sonrasında idari bina ve diğer üst yapıların da tamamlanarak 2021 yılı sonuna kadar hizmete girmesi hedefleniyordu.

Gelibolu yeni feribot iskelesi inşaat sahasında iş makineleri bulunmasına rağmen her hangi bir çalışma yapılmıyor. Bu durumda daha önce 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi ve hizmete girmesi beklenen yeni feribot iskelesinin ne zaman açılacağı şu an için bilinmiyor.