Gençlere Yeni Bir Mekan Açıldı

İlçemizde , yurt içi ve yurt dışı gezi turları düzenleyicisi olarakta tanınan, Turizmci Nurcan Su’nun oğlu Kaan Erdil, Sütlüce sahilinde köprüye çok yakın bir mesafede açtığı kafe- bar- restaurant- pub ile hizmete girdi.Gelibolu’dan ilk büyük üst geçitin altından geçtikten 100 metre sonra Jandarma Karakolunun girişten sola dönerek üst geçite doğru ilerlediğinizde karakolun yanından denize doğru tam kıyıdan EXIT yazan bina.

İçeriye girdiğinizde sizi büyüleyen bir konsept ile karşılaşıyorsunuz.Yemyeşil çimlerle bezenmiş zemin.

Üzerinde çeşitli meyve ağaçlarından sarkan çeşitli meyvelerin altındaki masalar istediğiniz ağacın altına koyduracağınız masalar, orta yerde duran yüzme hazvuzu…

Gezebileceğiniz çok lüks odalar kapalı ve yağışlı havalarda denize nazır teras .!

Boğazdan geçen gemilerin önünden geçtiği muhteşem bir doğa manzarasında çok farklı mezelerle yapılan sunumlardan oluşan menüler

Hepsi farklı, hepsihijyenik ve hepsi hesaplı.

Kaan Bey;”Gelibolu’da bugüne kadar yaşanmamış farklılıklarla misafirlerimizi buluşturmak istiyoruz.”diyor.

Gaziantep’ten gelen lezzetlerin ustası Bodrum’dan gelen mezelerin ustası bir araya gelince EXIT’ta tatlarda farklı olmuş.Kaan Bey’i isteyen hemşerilerimiz düğün,nişan gibi önemli günlerinde değerlendirebilirz.”diyor.

Haber: Recep YÜZÜAK