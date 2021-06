İlkokul Öğrencileri Piknikte Buluştu

İlçemizde eğitim veren Gazi Süleyman Paşa İlkokulu, 4-B Sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri ve veliler piknik ilçemiz Kuşçular Parkı’nda eğlence düzenledi. Kuşçular Parkı piknik alanında düzenlenen etkinlikte öğrenciler velilerin hazırladıkları tatlı ve tuzlu hamur işleri ve içeceklerle birlikte yemek yedikten sonra öğrencilerde son piknik eğlencelerinin tadını çıkardılar.

Son sınıf olduklarından dolayı dört yıl boyunca emeği geçen sınıf annesi Gizem Koyuncu’ya sınıf öğrencileri ve velileri adına hediye takdim edildi.Koyuncu’ya verdiği emeklerden dolayı veliler teşekkür etti.

Sınıf öğretmeni R.Berrin Aydın düzenlenen piknik eğlencesinde öğrencilerden çok memnun olduğunu, birbirlerine karşı her zaman uyum içinde, saygı ve sevgi dolu olduklarını, hayatları boyunca birbirlerini unutmamaları gerektiğini dileyerek, yıl boyunca yaptıkları etkinleri çalışmaları tekrar etmeleri gerektikleri ve çalışmayı yaz tatilinde de bırakmamalarını dile getirdi.Telafi eğitimlerinin de bu esnada devam ettiğini dile getiren Aydın; “Birlikte dolu dolu dört yıl geçirdik, şuan hem gururlu hemde hüzünlüyüm ama umuyorum ki gelecekte hepsi iyi birer meslek sahibi olacak, sorumluluğunu bilen çocuklar, hepsi pırıl pırıllar umarım hayatları boyunca başarılı bir ömre sahip olurlar ve dilerim ki gerek veliler arasında gerekse öğrencilerim bu güzel bağı hayatları boyunca sürdürsünler.Benim telefonum her zaman açık bana her zaman ulaşabilirler öğretmenleri her zaman yanlarında ”diyerek duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

Piknik eğlencesi velilerinde, çocuklarında yüzünde gülümsemeyle son buldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN