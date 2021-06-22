ÇANAKKALE İŞKUR’DAN GELİBOLU ÇARDAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ’NE ZİYARET

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Mehmet Uğur Yavuz ve İş ve Meslek Danışmanı Hayrettin Karacan, Gelibolu İlçesi’nde faaliyet gösteren Gelibolu Çardak Denizcilik Ve Liman İşletmeciliği firmasını ziyaret ettiler.Firma yetkilisi Suat Berinbe ile görüşen İl Müdürü Vekili Yavuz, İŞKUR faaliyetleri ve İşbaşı Eğitim Programları hakkında bilgilendirme yapıldığını ve firmada hali hazırda iki İşbaşı Eğitim Programı’nın da devam ettiğini belirtti.

Firma yetkilileri İŞKUR’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, bu tür desteklerin işletmeler açısından hem eleman yetiştirmede hem de istihdam artışında önemli olduğunu vurguladılar.