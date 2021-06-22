GESTAŞ’TAN ÖZEL SEKTÖRE GEÇİT YOK MU…?

Çanakkale’de kurulan GESTAŞ A.Ş.’nin Gelibolu’daki özel sektöre ait feribotlara

uyguladığı baskılar arttıkça sektörünün tamamen ortadan kalkacağı ve Gestaş’ın rakipsiz

kalarak boğaz geçişlerini tekelleştireceği iddia ediliyor.

Gelibolu -Çardak arasında çalışan 6 feribotun 3 tanesinin Gestaş A.Ş.tarafından satın alınmasının

ardından Gestaş tarafından halen özel şirket olarak çalışan feribot sahiplerine baskı yapıldığı, iddia ediliyor.

Feribot işletmecileri;

“Ya feribotlarınızı bize satacaksınız ya da sizi iskelelerimizden çalıştırmayacağız!” iddialarını dile getiren Gestaş’a isyan ediyorlar.

“Bu nasıl bir özel sektör anlayışı, bunun adı tekelleşme ve vatandaşı tek başlarına sömürmedir.”diyorlar.

Belediyeye ait iskeledeki tapu ya da GESTAŞ A.Ş. tarafından hükümetin kararıyla el konulduğunu anlatan tekne sahipleri (GEL-ÇAR) adına konuşan işletmenin müdürü,

“Bütün amaç; bizide limanlara sokmayarak, tek başlarına kalarak istedikleri gibi zamlar yaparak vatandaşı sömürecekler.” diyorlar.

Son olarakta her yarım saatte bir kalkan feribotlarını kalkışlarını yasakladıklarını 45 dakikada bir kalkma izni verdiklerini söyleyen GEL- ÇAR Müdürü, “kendileri 15 dakikada bir kalkıyorlar neden?”diyor.

Son olarak GEL-ÇAR Genel Müdürlüğüne getirilen ve son seçimlerde Manisa’dan Ak Parti Milletvekili adayı olan Mahir Sevinç’in gelmesinin ardından bu tekelleşmeye hız verildiğini söyleyen özel şirketlerin ortakları şimdi de amaçları;

“Bizim karşıya çalışmaya giden işçilerden ücret almamamız, polis, jandarma, ambulans, hastane gibi birçok kurumdan ücret almadan geçirmemizi bile hazmedemiyorlar.Gemiden işçilerin hergün 150 – 200 kişinin ücretsiz geçmelerine bile tahamülleri yok!

Yarın köprü bitince de, köprüyü destelemek amacıyla akıl almaz zamlar yapacaklar ve olan yine vatandaşa olacak.Tek bir amaçları var, boğazlara çöktüler, önce 80 yıldır çalışan Kilitbahiri bitirdiler, şimdi de son tokadı Gelibolu hattına atarak sahayı temizleyip, vatandaşı istedikleri gibi sömürmek istiyorlar..!” diyen özel şirketlerin temzilcileri;

“Gestaş’ın bir hedefi de; bizi ortadan kaldırıp Gelibolu Belediyesi’nin aldığı park geçiş ücretlerini engelleyerek, Gelibolu Belediyesi’ne, dolayısıyla Gelibolu Halkına ceza vererek, Gelibolu’ya yapılan hizmetleri engellemeye çalışıyorlar.Çünkü kendileri topladıkları belediye hisselerini vermeyerek belediye hizmetlerini engelleyerek, adeta bundan zevk duyuyorlar, diyorlar…

Bugüne kadar Gelibolu’ya büyük katkı sağlayan iskelenin hükümet kararnamesi ile Gelibolu Belediyesi’nden alınması tam anlamıyla Gelibolu Halkına büyük haksızlıktır” diyen GEL -ÇAR Müdürü, halkın hakları da, bizim gibi gasbediliyor, diyor.Haber: Recep YÜZÜAK