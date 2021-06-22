Hava Güzel Olunca Salı Pazarı Doldu Taştı

İlçemizde her hafta kurulan Salı Pazarı’nda geçtiğimiz haftalara nazaran bu hafta gözlemlenen yoğun kalabalık oldukça dikkat çekti.Havanın güneşli olmasıyla yüzü gülen esnaf; Hareketlilikten son derece memnun olduklarını söylediler.

Sıcak havanın etkisi ile pazara akın eden vatandaşlar ise havaların ısınmasıyla yaz mevsiminin kendini gösterdiğini ve Pazar tezgâhlarını gezdiklerini söylediler.

Havaların ısınmasıyla Salı Pazarı’na bu hafta ilginin oldukça güzel olduğunu ifade eden pazarcı esnafları yaptıkları konuşmada; “Haziran Ayı’nın son günlerinde havanın sıcak olması vatandaşlarımızı Salı Pazarı’nda bulunan tezgâhlara yöneltti.

Havaların sıcak olması , gündüz saatlerinin uzaması ve ilçemize yazlıkçı vatandaşlarımızın da yoğunlaşmasıyla halk pazarları kışa nazaran hareketlendi.

Halkın, Pazar tezgâhlarından alışveriş yapması bizleri de mutlu etmektedir. Halkımızın marketler yerine bizleri tercih etmesi esnafımızı memnun ediyor. İYaz mevsiminin gelmesiyle beraber esnaf olarak işimize daha da motive olduk. Bundan sonraki süreçte de halkımız pazarcı esnafına sahip çıkarsa, pazarcı esnafının zor günleri geride bırakacağını biliyoruz” diye konuştular. Haber: Seda LİMAN ZENGİN