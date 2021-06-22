YAZ KUR’AN KURSU KAYITLARI BAŞLADI

Her sene yaz mevsiminde milyonlarca çocuğun Kur’an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği Yaz Kur’an Kursları kayıt sistemi Diyanet İşleri Başkanlığınca erişime açıldı.Çocuklarını yaz Kur’an Kurslarına göndermek isteyen anne babalar için başvurular, cami, kurs veya “www.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden 11 Temmuz’a kadar yapılabilecek.

Yaz Kur’an Kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt olabilecek.

Bu kapsamda, 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur’an kursuna bizzat giderek veya web sitesi üzerinden başvurabilecek. Bu gruptaki öğrencilere saadece yüz yüze Kur’an ve dini bilgiler eğitimi verilecek.

10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek ancak eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları ise web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ve eğitimler sadece çevrim içi olarak yapılacak.

Kur’an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelliler için de başvuru yapılabilecek.

Kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Kovid-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur’an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Yaz Kur’an Kursu Kayıt Sayfası İçin https://dibbys.diyanet.gov.tr/ehys/OgrenciKursBasvuru.aspx

Haber: Seda LİMAN ZENGİN