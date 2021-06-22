35 YILDIR GELİBOLU’DANELER OLUYOR?- Yeri Geldikçe

Bu nasıl bir yapılaşmadırki, birçok dar sokaklara 5 kat, daha geniş sokaklara 4-3 kat ruhsat veriliyor..?

Oto park içinse hiçbir önlem yok,

Şehirin can damarı yolları yok ediliyor..!

Gelibolu son 35 yıldır ne tarihi dokuyu koruyabildi, nede istenilen modern kent yapılaşmasına ayak uydurabildi..

1984 ve 1994 seçimlerinde, ufki görüşlerinin daha zengin olacağı düşünelerek merhum Turhan Mildon bir ilk olarak üniversite mezununa şans verildi.

1989 ‘da çok dürüst adamdır diyerek Rahmi Çakıroğlu seçildi.

1999-2004 seçimlerinde o günün rüzgarıyla Cihat Bingöl seçildi.

Ardından 2009 -2014 ve 2019 da bunları beğenmedik diyen halk bu mimardır, şehre bir mimar lazımdı, yıllar sonra bulduk dedi ve Özacar seçildi.

Şimdi dönüp bir bakalım, kim ne yapmış, ne kadar yapmış ve sonunda bu gün sokaklarında araç parkları olmayan tarihi evleri bir yıkılmaya terk edilen, bin yıla yaklaşan tarihiyle yok olan bir başka böylesine köhneleşmiş, ötelenmiş bir şehir var mıdır? Yokmudur.? İnceleyelim.

Hiç kimseyi inciltmeden, kırmadan gelin şu 35 yılın bir panoramasını gözlerimizin önüne koyalım.Yeni kitabımda 100 yılınkini koydukta, biz şimdilik 35 yılını yaşayanlarla birlikte tartışalım o yeter…

Aslında 1963’ten başlasak çok daha iyi olacakta, o dönemleri 1963-1984 arasını ben 20 yıl yazdım, jenerasyonda çok az kaldı.En iyisini daha iyi anlaşılır.Yaşayanlarla birlikte bu panoramayı çizsek diyorum.

1984 te Turhan Bey geldiğinde kasabanın hali neydi, o günden bugüne gözümüzde de , aklımızda da kalanlar neler, o 5 yılda neleri yaptı.Nelere dokunabildi.

Sonu 1989’da neler oldu.Rahmi Bey nasıl buldu ve o neler yaptı? Etrafını saran 40 Haramilerin maceraları.Temiz adam, dürüst adam diye getirilen Merhum Çakıroğlu’nun başına getirilenler, memleketin kazanımı, kaybı nedir? Onu kandıranlar kimlerdi?

1994 tekrar M.Turhan dönemi ve sonrasında bırakıp gitmesi, Av.Ekrem Bey’in 3 yıllık dönemi ve onun kırk haramileri…

1999’da Cihat Bingöl’ün nasıl geldiği, kimlerin önerisi ve sonrasında Bingöl’ün hali, ağabeylerine hıyaneti, 2004 ve sonrasındaki yapılaşması, gelen kalite ve iç savaşlar.

2009-2014 ve 2019 da Özacar’ın seçilmesindeki nedenler, beklentiler, artılar – eksiler ile Özacar’ın aşırı öz güvenin sonuçları, çevresindeki eksiler artılar ve bugün gelinen durum.

Evet başlayalım mı? İstermisiniz birde arşivleri açarak şöööleee bi dolaşalım.

Bakarsanız, pek sanmıyorum ama belki bi nebze faydamız dokunur mu ne dersiniz..? Dokunmayacağını bilsemde yazacağım işim bu…