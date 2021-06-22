“ÇANAKKALE’DE YATIRIM YAPILMAYAN TEK KÖY DAHİ KALMAYACAK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gökçeada’da bu yıl içerisinde yapılacak olan KÖYDES projelerinin müjdesini verdi.Yatırımların ve hizmetlerin pandemi koşullarında bile hız kesmediğinin altını çizen Turan: “Türkiye’nin en büyük adası Gökçeada’mıza yakışır şekilde yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Bununla birlikte KÖYDES projelerimiz ile köyde yaşayan hemşehrilerimize hizmet ve yatırımları getirme noktasında Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Köyde yaşayan hemşehrilerimiz bizim başımızın tacı. Çanakkale’de ulaşmayacağımız, yatırım yapmayacağımız tek köy dahi kalmayacak demiştik. Bu kapsamda 2021 yılında bitecek olan Şirinköy Köyiçi 5000 m² Kilit Parke Yapımı, Tepeköy Köyiçi 1000 m² Granit Taş Yapım işi, Dereköy Köyiçi 1000 m² Granit Taş Yapım işi, Eşelek Köyü İçme Suyu Şebekesinin yenilenmesi, Bademli Köyü İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açılması ve ENH Yapılması, Uğurlu Köyü İçme Suyu İsale Yenilenmesi gibi işlerin yapımına başlanıyor. Bu ay içerisinde ihaleleri yapılacak projelerin yapımına en kısa sürede başlanılarak bu yıl içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.