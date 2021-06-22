GELİBOLU TRİATLONU MUSİLAJ NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Türkiye Triatlon Federasyonu’ndan yapılan açıklamada; “Değerli Triatlon Ailesi, Türkiye Triatlon Federasyonu 2021 Faaliyet Takvimi’nde yer alan Gelibolu Triatlonu, Marmara denizini etkisi altına alan musilaj yoğunluğunun özellikle yarışmanın yapılacağı sahilde sporcu sağlığına tehdit oluşturacak oranda artması nedeniyle iptal edilmiştir.

Deniz dibinde yoğunlaşan musilaj tespiti üzerine bugün bölgede inceleme yapan yerel yönetim ve TTF ilgilileri tarafından yapılan görüşmeler neticesinde böyle bir karar almak zorunda kalındığı belirtilirken, yarışma için kayıt yaptıran sporculara ödemelerinin hafta içi şahsi kredi kartlarına iade edileceği ifade edildi.

Tüm camiamızın dikkatine sunar, doğaya karşı sorumluğumuzu bir kez daha hatırlatan bu ve benzeri çevre konulu olumsuz gelişmelerin bir daha yaşanmaması temennisi ile sağlıklı günler dileriz.” İfadelerine yer verildi.