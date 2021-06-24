Gelibolu Çözüm Kurs Merkezi Öğrencilerine Gerçek Sınav Deneyimi Yaşattı

Gelibolu Çözüm Kurs Merkezi,26-27 Haziran’da yapılacak olan YGS öncesinde, Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda deneme sınavı yaptı.

Dün Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda hazır bulunan Gelibolu Çözüm Kurs Merkezi öğrencileri 1.basamak TYT sınavı ve 2.basamak AYT sınavına girerek seviyelerini belirlediler hem de sınav heyecanlarını yenmeye çalıştılar.

Gelibolu Çözüm Kurs Merkezi Müdürü Züleyha Sürer “Bugün tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz Piri Reis Meslek Yüksek Okulu’nda hazır bulundular .1.basamak TYT sınavı uygulandı, yarın da 2.basamak AYT sınavı uygulanacak .Öncelikle bize bu imkanı sunan Piri Reis Meslek Yüksek Okulu Müdürüne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdi.

Bizlerde Büyük Zafer Gazetesi olarak 26- 27 Haziran’da sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileriz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN