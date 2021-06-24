BİNALİ YILDIRIM ÇANAKKALE’YE GELİYOR

Eski başbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bir dizi programlara katılım için Çanakkale’ye geliyor.

Çanakkale’de üç programa katılacak olan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım’ın gelişini AK Parti İl Başkanı Naim Makas kamuoyuna duyurdu.

İl Başkanı Makas konuyla ilgili; “Genel Başkanvekilimiz sayın Binali Yıldırım, 24 Haziran Perşembe günü bir dizi programa katılmak üzere Çanakkale’mize geliyor.

Genel Başkanvekilimiz Yıldırım’ı; Grup Başkanvekilimiz sayın Bülent Turan, Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu ve teşkilatımızla birlikte şehrimizde misafir edeceğiz.” Dedi.