Kuvvetli Fırtına Yıktı Geçti

Dün etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Dün etkili olan fırtına nedeniyle sahildeki çardaklar ve çadırlar yıkıldı.Denizdeki vatandaşlar panik ve korkuyla kendilerini yazlıklarına attılar.Saros Bölgesinde daha da etkili olan fırtına ilçemizide olumsuz yönde etkiledi.

Bir anda kararan hava ve kuvvetli fırtına vatandaşları tedirgin etti.

Biga ilçesinde kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

.Şirintepe Mahallesi Bahar Sokağı’nda 4 katlı bir apartmanın metalden yapılmış çatısı fırtına yüzünden yerinden söküldü.Etrafa dağılan parçaların bir kısmı sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşerek zarar verdi.Mahalle sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, temizlik için çalışma başlattı.Ayrıca, sanayi bölgesinde park halindeki otomobilin üzerine elektrik direği düştü.Fırtına, bazı ağaçların dallarının da kırılmasına yol açtı.