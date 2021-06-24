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Kaçak ve Klonlanmış Telefonlara El Kondu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçemizde kaçakçılığı engellemeye yönelik baskın gerçekleştirildi.Yapılan baskında bir kişi gözaltına alınırken; şahsın iş yerinde 46 adet gümrük kaçağı ve klonlanmış cep telefonuna da el kondu. Yapılan adli işlemlerin ardından gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.
Haber: Caner AKŞİT

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