Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım Cevizli Köyü

Cevizli Köyü, eski mezarlığındaki mezar taşlarından anlaşıldığına göre, köyün kuruluşu 1360 – 1400 yılları arasına rastlanmaktadır.

Gelibolu Yarımadası’nın Gazi Süleyman Paşa tarafından fethedilmeye başlamasıyla Anadolu’nun çeşitli yerlerinden getirilen Türklerle yerleşik düzen sağlanmaya çalışılması sırasında, bu köy halkının da Aydın ilinden getirildiği bilinmektedir.Köyün Osmanlı Dönemi sırasında,200 haneye kadar çıktığı ve buranın Gelibolu’ya bağlı bir mahalle olduğu anlaşılmaktadır.

Köyde üç ayrı mezarlık bulunmaktadır.İlk mezarlıktaki mezar taşlarından köyün 600 yıl önce kurulduğu anlaşılmaktadır.Burada Zeynel Abidin isminde bir zaatın kabri bulunmuştur.

5 hane de 1935 yılında Bulgaristan’dan gelerek köye yerleşmiştir.Buğday ,ayçiceği ve meyvacılık yapılmaktadır.Küçükbaş hayvan, 500 koyun,400 keçi beslenmektedir.

Köyde eğitim, komşu Bayırköy’e taşıma usulü ile yapılmaktadır.

Köyde Rumi 1177 tarihinde yapılmış bir tarihi çeşme mevcuttur.

Köy halkı misafirperver olup, şiveleri Osmanlı İstanbul şivesidir.Köy, bölgede ünlü kirazlarıyla tanınmaktadır.

Geçmiş yıllarda haziranın ilk haftası, kiraz şenliği düzenlenirdi.Halen köyde 91 erkek 79 bayan olmak üzere 170 kişi yaşamaktadır.