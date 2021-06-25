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Son Başvuru Tarihi 1 Temmuz

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant hibe destekleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.Nalbant açıklamasında; “Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL’lik hibe desteğinin son başvuru tarihi 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59a kadar uzatılmıştır.”ifadelerine yer verdi.
Haber:Ali GEZER

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