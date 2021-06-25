Hikmet Selim’den “Çocuklarınızı Bolayır’a Getirin” Çağrısı

Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Bolayır Kültür Akademisi sorumlusu Hikmet Selim “Çocuklarınız Bolayır’a Getirin” diyerek çağrıda bulundu.Bolayır Kültür Akademisi sorumlusu Hikmet Selim ziyarete gelen çocuklara Bolayır’ın tarihi ile ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulundu.Bolayır Kültür Akademisinin bahçesindeki parkta eğlenen çocuklar, kütüphanesinde de sayısız tarihi bilgiye sahip oluyor.

Bolayır Kültür Akademisi Sorumlusu Hikmet Selim ; “İSİMLERİ NE OLURSA OLSUN ÜLKEMİN BÜTÜN ÇOCUKLARINIGETİRİN BOLAYIR’A

Tarihin meşalesinin ilk fitili burada yandı.Burasını anlarsak, anlatabilirsek geçmişi anlayacağız. Çanakkale’yi, 1. Dünya savaşını, Almanların Çanakkale niyetini anlayacağız.

Sağlam bilgilerle CUMHURİYETE adım atacağız.

Onun için BOLAYIR VE ÇOCUKLARIMIZ çok önemli.Bolayır’a gelin çocuklarımızı getirin. BİZ BOLAYIR’DAYIZ57. ALAY BOLAYIR OFİSİMİZE UĞRAYIN.”diyerek çağrıda bulundu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN