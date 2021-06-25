18 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA BUGÜN BAŞLIYOR!

Aşılama Programında yeni aşamaya cuma günü geçiliyor. Bugün itibariyle 18 yaşından gün alan herkes için aşı randevusu tanımlanacak. Açıklamayı, Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Bakan Koca, aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu da söyledi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantının gündeminde, aşı sevkiyatlarındaki son durum, aşılama programındaki gelişmeler, Hindistan’da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Delta varyantı vardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklaması düzenledi. Koca, 18 yaşından gün almış herkesin cuma gününden itibaren aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

Delta varyantına ilişkin bilgileri de paylaşan Koca, şimdiye kadar 16 ilde 134 vaka görüldüğünü söyledi.