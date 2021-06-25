Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Turan Çanakkale’de

Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekili . Bülent Turan bir dizi program için Çanakkale’deydiler.

İl Başkanı Naim Makas; Yıldırım ve Turan’ı karşılamak amacıyla ve programa heyet ile İl Genel Meclisi Başkanı, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanı, Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve teşkilatı ile birlikte katıldılar.

Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Lapseki’deki açılışın ardından Çanakkale’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Çanakkale esnafını ziyaret eden Yıldırım, esnafın sıkıntılarını ve sorunlarını sordu.

Haber: Caner AKŞİT