Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım – Yülüce Köyü

Gelibolu’nun Evreşe Beldesi’nin doğusunda, Gelibolu Yarımadası’nın kuzaydoğusunda 707 nüfuslu bir köydür.Köyle ilgili olarak elimizde köy mezar taşlarının dışında ve 50 yıl öncesine kadar ayakta kalabilen deve hanlarından başka herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.Burada da Ece Ovası’ndaki Türk Köyleri gibi 500 ve 320 yıllık mezar taşı kitabelerine rastlanmaktadır.

Ege Bölgesi’nden gelip,Istıranca Dağlarından geçerek Osmanlı İmparatorluğu’nun baş şehri İstanbul’a odun taşıyan deve kervanları , gidiş ve dönüşlerinde bu köydeki büyük deve hanında konaklarlardı.

18-20 bin dekar ekilebilir alanda tahıl ve ayçiceği üretimi yapılmaktadır.Büyükbaş hayvancılığın da geliştiği köyde, günlük 2500 kg.inek sütü üretilmektedir.500 köyun ve 500 keçininde bulunduğu Yülüce Köyü’nde henüz sulu tarım yoktur.

Köy Halkının 1400-1500 yılları arasında Anadolu Beyliklerinden göç ederek buraya yerleştikleri anlaşılmaktadır.

Köyde 35 hane de 1935 göçmeni vardır ve bunlar Bulgaristan Razgatlı bölgesinden gelmelidirler.88 traktör bulunan köyde, 1 biçerdöver de bulunmaktadır.Köyde bir de ilköğretimokulu vardır.

Bugün köyde 710 nüfus yaşamaktadır.Bunların 359’u erkek, 357’si bayandır.