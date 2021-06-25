Balıkçı tezgahlarında sardalya zamanı

Çanakkale Boğazı’nda ve Saros Körfezi’nde avlanan sardalya, tezgahlarda yerini aldı. Sardalya, kilosu 20 TL’den satılıyor. Mevsim itibariyle istenilen yağ oranına kavuştuğu için haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sardalya, yoğun talep görüyor.

İlçemizde hiç temizlenmeden ve pulları gitmesin diye tatlı su değdirilmeden balık tezgahından alındığı gibi mangalda ızgara yapılan sardalya, yaz mevsiminde sofraların vazgeçilmezi oldu. Sardalya, ızgara olarak en çok tüketildiği haziran, temmuz ve ağustos aylarında genellikle…

Çanakkale Boğazı’nda ve Saros Körfezi’nde avlanan sardalya, tezgahlarda yerini aldı. Sardalya, kilosu 20 TL’den satılıyor.

Mevsim itibariyle istenilen yağ oranına kavuştuğu için haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sardalya, yoğun talep görüyor. İlçemizde hiç temizlenmeden ve pulları gitmesin diye tatlı su değdirilmeden balık tezgahından alındığı gibi mangalda ızgara yapılan sardalya, yaz mevsiminde sofraların vazgeçilmezi oldu. Sardalya, ızgara olarak en çok tüketildiği haziran, temmuz ve ağustos aylarında genellikle kilosu 20 TL’den satılıyor.

Balıkçı esnafları “Sardalyanın dönemi Çanakkale ve Ege bölgesinde haziran ayının ilk haftası başlar. Eylül ayının sonuna kadar devam eder. Yağlı dönemidir. Çok güzel ızgarası olur. Buğlaması olur. Fırında güzel olur. Omega deposudur. sardalyanın tam zamanıdır. Haziran 15’ten sonra yağlı dönemi başlar. Eylül ayı sonuna kadar devam eder. İlçemizde meşhur yaprağına sardığımız sardalyamız var. Temizlemeden yaparız. Kılçılarını alıp, şişte yapabiliriz. Kışın hamsiyi kullandığımız gibi yazın da çok yönlü sardalyayı kullanabiliriz. Sardalyanın en lezzetli dönemi şu anda ızgara zamanı” dedi Haber:Seda LİMAN ZENGİN