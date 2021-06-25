Hava Sıcaklıkları Kavuracak

Çarşamba günkü sağnak yağıştan sonra hava sıcaklıkları artmaya devam edecek Çarşamba günkü sağnak yağıştan sonra hava sıcaklıkları artmaya devam edecek ilçemizde özellikle cumartesi günü 37 dereceyi bulacak sıcaklıklar, bunlatmaya devam ediyor.Gelibolu, Lapseki, Yenice,Bayramiç, Biga,Çan ilçelerinde Çarşamba günü etkisini gösteren sağanak yağıştan sonra hava sıcaklıkları yükselişe geçti.Yaz sağnakları ülkenin bazı bölgelerinde devam ederken Meterolojinin verdiği bilgilere göre; “bugünden itibaren bunaltıcı ve kavurucu sıcaklar geliyor.Haftasonuna kadar sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak.Cumartesi günü sıcaklıklar ilçemizde 37 dereceyi gösterecek.”

Haber: Hilal GEZER