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Saros Körfezi’ne Tatilci Akını

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

ilçemizin’nin Ege Denizi kıyısında bulunan Saros Körfezi hafta sonu Cuma’dan başlayan tatilcilerin akınına uğradı. ilçemize bağlı Bolayır Köyü , kış nüfusu yaklaşık 1050 iken yaz mevsiminde nüfusu 7000bini aşıyor, yazlıkçılarında geldiği Saros Körfezi’nde sahiller de dolup taştı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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