ilçemizin’nin Ege Denizi kıyısında bulunan Saros Körfezi hafta sonu Cuma’dan başlayan tatilcilerin akınına uğradı. ilçemize bağlı Bolayır Köyü , kış nüfusu yaklaşık 1050 iken yaz mevsiminde nüfusu 7000bini aşıyor, yazlıkçılarında geldiği Saros Körfezi’nde sahiller de dolup taştı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Saros Körfezi’ne Tatilci Akını
ilçemizin’nin Ege Denizi kıyısında bulunan Saros Körfezi hafta sonu Cuma’dan başlayan tatilcilerin akınına uğradı. ilçemize bağlı Bolayır Köyü , kış nüfusu yaklaşık 1050 iken yaz mevsiminde nüfusu 7000bini aşıyor, yazlıkçılarında geldiği Saros Körfezi’nde sahiller de dolup taştı.