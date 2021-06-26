Çiftçiler Bu Yıl Umutlu

Gelibolulu çiftçiler yaklaşan buğday harmanı sezonundan da tarladaki buğdaylardan da umutlu olduklarını söyledi.

İlçemizde geçen yıl etkili olan kuraklıkla birlikte buğdayda ciddi verim kaybı yaşayan çiftçinin yüzü bu yıl gülüyor.

Özellikle son 1 ay içerisinde ilçemizde etkili olan yağışlarla birlikte buğdaylar tane doldurdu. Buğday hasadına yaklaşık

1 ay zaman olmasına rağmen şu anki verim artışının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden çiftçiler, 1 ay içerisinde yağacak yağışlarla birlikte verimin daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Arpa ve buğday üreticilerinden, Ali Karaca , “Önceki yıla göre bu yıl hasadın daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Haberlerde izlediğimiz kadarıyla Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde kuraklık yaşandığını duyuyor ve üzülüyoruz. Çünkü biz çiftçiler olarak emeğinin karşılığını almayı isteyen insanlarız. Biz şimdiki duruma bakarsak iyiyiz. Temennimiz herkes iyi olsun üreticiler mutlu olsun. Yağmurlar zamanında yağıyorsa, üretici arkadaşlarımız gübrelemeyi, ilaçlamayı zamanında yapabilirse hem ürünün verimi hem de kalitesi artıyor. Fiyat uygulamasında kaliteye bakılıyor. Rutubet gibi durumlar fiyatı aşağıya çekiyor. Şu anda açıklanan fiyatlar gayet normal. Dekar başı 350 ila 600 arasında değişiyor. Tarlada hasat başladıktan sonra ihtiyacı olan Toprak Mahsulleri Ofisine ya da Ticaret Borsasına götürüp ürününü satabiliyor” şeklinde konuştu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN