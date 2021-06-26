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Gelibolu Belediyesi YKS’ye Girecek Öğrencilere Ulaşım İmkanı Sağlayacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi 26-27 Haziran tarihlerinde YKS sınavına girecek olan öğrencilere ulaşım imkanı sağlıyor.Gelibolu Belediyesi Çanakkale ve Keşan’daki sınav merkezlerine ücretsiz servisleriyle gidecek olan velilere ve öğrencilerin saat 07:00’de İskele Meydanında hazır bulunmaları gerektiğini bildirdiler. Haber:
Ali GEZER

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