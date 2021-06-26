Gelibolu Belediyesi YKS’ye Girecek Öğrencilere Ulaşım İmkanı Sağlayacak

Gelibolu Belediyesi 26-27 Haziran tarihlerinde YKS sınavına girecek olan öğrencilere ulaşım imkanı sağlıyor.Gelibolu Belediyesi Çanakkale ve Keşan’daki sınav merkezlerine ücretsiz servisleriyle gidecek olan velilere ve öğrencilerin saat 07:00’de İskele Meydanında hazır bulunmaları gerektiğini bildirdiler. Haber:

Ali GEZER