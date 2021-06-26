CHP İlçe Yönetimi köy ziyaretlerine devam ediyor.CHP İlçe yönetimi geçtiğimiz gün Bolayır , Demirtepe ve Koruköy’deki vatandaşları ziyaret etti.CHP İlçe Yönetimi; “ Bugün ziyaretlerimize Bolayır ,Demirtepe ve Koruköy’e giderek devam ettik. Çok faydalı olduğunu düşündüğümüz, köylülerimizle dertleştiğimiz, fikir alışverişinde bulunduğumuz ziyaretlerimizde güleryüzünü esirgemeyen değerli yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verdiler.

Haber: Hilal GEZER