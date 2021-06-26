Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım – Çokal Köyü

Gelibolu’nun en uç köylerinden olan Çokal Köyü Şarköy ve Malkara ile sınır köyümüzdür.128 erkek, 129 kadın olmak üzere toplam 257 nüfusu bulunan Çokal Köy’ü, 1877 – 1878 Osmanlı Rus harbinde Balkanlarda meydana gelen büyük göç sonrası kurulmuştur.Köy halkı 30 hane olarak Razgat’tan gelmektedir.(93 göçmenidirler)130 yıl önce Bulgaristan Razgat bölgesinden göç edip gelen köyde başka bölgelerden gelen kimse yoktur.

Daha önceleri bu köyün bulunduğu yerde çerkezlerin yaşadığı iddia edilsede, bu konuda herhangi bir belgeye rastlamak mümkün olmamıştır. 5000 dekar ekilebilir arazi üzerinde tahıl ve ayçiceği ekimi yapılmaktadır.

32 traktör bulunan köyde birde biçerdöver vardır.Köyde büyükbaş hayvan üretimi gelişmiştir.Ortalama günlük 1500 kg süt üretilmektedir.Bugün 600 koyun ile 500 keçininde bulunduğu Çokal Köyü’nün kuzeydoğusunda bölgeninde en büyük barajı olan Çokal Barajı inşaatı sürmektedir.Barajın bitmesi durumunda, tüm yarımadanın sulu tarıma geçebileceği, Evreşe, Kavak,Bolayır ve Gelibolu Sürek Ovasının da sulanabileceği gibi , tüm Yarımadadaki belde ve köylerin içme ve kullanma su ihtiyacının karşılanacağı hesağlanmıştır.Köydeki okul kapatılmıştır.Öğrenciler taşıma sistemiyle Evreşe’de eğitimlerine devam etmektedirler.Köyde 128 erkek,129 bayan olmak üzere 257 nüfus vardır.