Saros’da Yazlıklara Talep Patlaması

Geçtiğimiz yaz koronavirüs pandemisi sebebiyle hayatımıza giren izole tatil anlayışı devam ediyor. Aylık 30 bin TL’den başlayan yazlıkların fiyatları manzarasına, kiralandığı aya, büyüklüğüne ve bakımlı olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. Özellikle Saros Bölgesinde bulunan Bolayır altı ve Güneyli’de yazlıkların 3-4 aylık kiraları 300 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.Koronavirüs pandemisiyle birlikte toplu tatil alanlarından çok karavan, villa gibi daha izole tatil modelleri ön plana çıktı. Özellikle deniz tatili yerini yavaş yavaş havuzlu villa tatiline bıraktı. Son bir buçuk yılda özellikle Saros Bölgesinde tatilcilerin gözdesi villa tatili oldu.

ÖZELLİKLE KALABALIK AİLELER SEÇİYOR

Pandeminin etkilediği tatil anlayışından en popüler hale gelen villaların neden tercih edildiğiyle ilgili emlak danışmanı Çağatay Varış “Villa tatili son pandeminin de etkisi ile çok daha fazla tercih edilir oldu. Covid-19 pandemi süreci birçok konuda olduğu gibi gayrimenkulde de dinamikleri değiştirdi. Özellikle yazın gelmesiyle birlikte Saros bölgesindeki ‘yazlık tadında villa tatili” arayışları yeniden hareketlenmeye başladı. Gerek pandeminin bir buçul yılı aşkın süredir tüm Dünya’yı evlere kapatması, gerekse değişmeye başlayan tatil anlayışı, ülkemiz de tatilcileri kendilerine özel-daha steril ve doğayla bütünleşik tatil beldelerine yönlenmesine sebep oldu. Villa tatili, tatilcilere sanki yazlığınızdaymışsınız gibi rahat, özgür ve hatta plansız tatil yapabilme imkanı sunuyor. Pandeminin de etkisi ile kalabalıktan uzak, aileniz ve yakın çevreniz ile daha steril ve sakin bir ortamda tatil yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca Covid 19 tedbirleriyle artan önlemler vb. sebeplerde oteller de ki oda fiyatı artışı da kalabalık aileleri villa tatilini seçmeye yöneltti” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN