GÜNCEL HABERLER 

Belediye Bu Yıl Sinek Mücadelesini Unuttu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Her yıl Haziran sonuna kadar en az 5-6 kez sinek mücadelesi yapan Belediye Başkanı Özacar başka işlere bakarken sinekle mücadeleyi unuttu mu?
Özellikle karasinek mücadelesinin yapılmasını isteyen vatandaşlar bu yılki sinek mücadelesinin yapılmayışını ihmal olarak görüyorlar.Sinek mücadelesinin de hızlandırılmasını isteyen vatandaşlar özellikle çöp bidonlarının sineklerle mücadelede çok önemki olduğunu söyleyerek konteynerlara çöp atmaya korkuyoruz.Poşetleri bıraktığımızda kovandan kaçan arılar gibi üzerimize saldırıyorlar, bu yıl yağmurların da Haziran ayı boyunca devam etmesi yüzünden şehri saran otluklarda sineklerin de çok arttığını söyleyerek, belediyeden sinek mücadelesi bekliyorlar. Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

Sürücü: “Önerge Verdiler Kendileri Reddettiler”

buyukzafer 0

BİGA BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN’DAN EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI SOYUAK’A ZİYARET

buyukzafer 0

HALK EĞİTİM MERKEZİ 2019-2020 ‘YE HIZLI GİRDİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.