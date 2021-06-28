Belediye Bu Yıl Sinek Mücadelesini Unuttu

Her yıl Haziran sonuna kadar en az 5-6 kez sinek mücadelesi yapan Belediye Başkanı Özacar başka işlere bakarken sinekle mücadeleyi unuttu mu?

Özellikle karasinek mücadelesinin yapılmasını isteyen vatandaşlar bu yılki sinek mücadelesinin yapılmayışını ihmal olarak görüyorlar.Sinek mücadelesinin de hızlandırılmasını isteyen vatandaşlar özellikle çöp bidonlarının sineklerle mücadelede çok önemki olduğunu söyleyerek konteynerlara çöp atmaya korkuyoruz.Poşetleri bıraktığımızda kovandan kaçan arılar gibi üzerimize saldırıyorlar, bu yıl yağmurların da Haziran ayı boyunca devam etmesi yüzünden şehri saran otluklarda sineklerin de çok arttığını söyleyerek, belediyeden sinek mücadelesi bekliyorlar. Haber Merkezi