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Haftasonu Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Cumartesi günü ilçemiz ve köylerinde fırtına ve sağanak etkili oldu.Öğle saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle ilçe merkezi ve sahil bölgesini toz bulutu kapladı.Fırtınadan sonra başlayan sağanak dolayısıyla bazı caddelerde su birikintileri oluştu.İlçemize bağlı Bolayır Köyü’nde sahil bölgesinde kurulu çadırlar ve çardaklar uçtu, Bolayır Beldesinde ise bazı evlerin ve işyerlerinin çatıları hasar gördü.Haber:
Seda LİMAN ZENGİN

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