Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım Süleymaniye Köyü

Bu köyümüzde 1360 – 1400 yılları arasında Söğüt Bölgesinden gelen Türkler tarafından kurulmuştur.Uzun yıllar Yülüce Köyü gibi Ege Bölgesi’nden Istırancalara odun taşımak için geçen Ege’li devecilere konaklama merkezliği yapmıştır.Bugün hala bir bölümünün yıkılmasına rağmen, ayakta durmaya çalışan kervansaray, en canlı tarihi belgedir.Otel, hamam ve hayvan hırından oluşan kervansarayın taşları, hergün birer birer çalınmakta ve yıkılmaktadır.

Köyde ayrıca, 15 hane 1877 Osmanlı -Rus Harbi sırasında (93 göçmeni)

15 hanede 1935 yılında Bulgaristan’ın Şumlu ve Razgat Bölgelerinden gelmektedir.Köyün eski mezarlığında 600 sene önceki mezar taşı yazıtlarına rastlamak mümkün.Köyün eski adı KİSELİ yada İKİSELİ olarak geçmektedir.1930’lu yıllara kadar bu isimlerle bilinen köy, Gazi Süleyman Paşa’nın adından esinlenerek, Süleymaniye olarak değiştirilmiştir.Köy çevresinde eski su değirmenleri kalıntıları mevcuttur.14 bin dekar ekilebilir arazi üzerinde, buğday ve ayçiceği üretimi süt üretimi yapılmaktadır.Büyükbaş hayvancılığın geliştiği köyde, 1200 kg. günlük süt üretimi vardır.Koyun, keçi küçükbaş olarakta 2700 hayvan usulle gidip gelmektedirler.Diğer yerli köylerde olduğu gibi buranın da yerli halkına Gacal denilmektedir.80 traktör ve bir biçerdöver bulunan köyde, son yıllarda kabak çekirdeği üretimi yapılmaktadır.

Köyün yüzyıllardır devam eden en güzel geleneklerinden biride hıdrellez kutlamalarıdır.Her hıdrellezin birinde köy çevresindeki bahçelerde yeşil alanlarda hıdrellez coşkulu biçimde kutlanır.

Bugün köyde 383’ü erkek 343 ‘ü bayan olmak üzere 626 nüfus bulunmaktadır.