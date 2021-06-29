AFRİKA SICAKLARI GELİYOR

Yurdumuzun yeni hafta ortasından itibaren Afrika sıcaklarının etkisinde kalması tahmin ediliyor. 30 Haziran Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde artması beklenen sıcaklıklar, 2 Temmuz Cuma günü Afrika üzerinden gelmesi beklenen çok sıcak hava ile zirve noktasına ulaşacak?

Afrika sıcaklarının ardından 35-38 derece bandında olan sıcakların 28-30 derece bandına düşmesiyle hava da bozacak. Bu geçiş ve değişim esnasında Marmara Bölgesi’nde downburst gibi yerel kuvvetli meteorolojik hadiselerin oluşma riski bulunuyor. Meteorolojik hareketliliğin içerisinde kuvvetli ani sağanak yağmur, gök gürültüsü, şimşek, yıldırım ve dolu gibi hadiseler bulunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı 3 Temmuz Cumartesi, 4 Temmuz Pazar ve 5 Temmuz Pazartesi günlerinin dolu gibi riskler sebebiyle yakından takip edilmesi tavsiye edilir.

Haber: Caner AKŞİT