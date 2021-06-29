Sardalya Yağlandı Vatandaş Bayram Etti

En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalya, hem bütçeye hem de damak lezzetine hitap ediyor.

Son günlerde denizlerimizde oluşan musilaj (deniz salyası) nedeniyle balıkçılık sektörü zor günler yaşıyor.Bölgemizde Saros ‘da çıkan tutulan balıkların tercih edildiğini belirten balıkçı tezgahtarları bugünlerde sardalya balığının yağlandığını satışların önceki günlere nazaran artış gösterdiğini belirttiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN