Gelibolu’nun Köylerini Tanıyalım Şadıllı Köyü

Köyün kuruluşu ile ilgili kesin bir tarih bulunmamakla birliklte köy halkının 350 yıl önce, 1650 yılları arasında Erzincan Bölgesindeki Çillioğulları aşiretinden geldikleri bilinmektedir.Erzincan Bölgesindeki aşiret kavgaları sonucu, Çillioğlulları aşiretinin padişah hükümeti tarafından bu bölgeye gönderildiği ve ilk 15 hane olarak buraya yerleştikleri Osmanlı kayıtlarından anlaşılmaktadır.Daha sonraki yıllarda aynı aşiret mensuplarından 10 hane daha buraya gelerek yerleşmiş 25 hane olmuşlardır.

Erzincan Bölgesinde de, Şadıllı Köyü’nde yaşamışlardır ve oradaki köylerinin adını buraya taşımışlardır.Daha sonraları 1877 Osmanlı Rus harbi sırasında (93 harbinde) 60 hanede Bulgaristan Kırcaali ve Harmanlı Bölgesinden göçmen olaak gelmişlerdir.Köye 1935 yılında da yine Bulgaristan’dan aynı bölgelerden 14 hane daha göç etmiştir.12 bin dekar tahıl ve ayçiceği yapılan köyde günde 1800 -2000 kg. süt üretilmektedir. 700 keçi ile 800 koyunun bulunduğu köyde son yıllarda bağcılık tesisleri kurulmaya başlanmıştır.

Köyün en büyük özelliği Gelibolu’da birinci,Çanakkale il düzeyinde ikinci okur – yazar durumunda olmasıdır.

Köyde okuyarak doktor, hakim, subay, üniversite öğretim görevlisi, öğretmen, hemşire, yüksek hemşire,polis gibi yüzlerce yüksek tahsil yapan kişi bulunmaktadır.Köy halkından yüksek tahsil yapmak için Amerika’ya gidenlere bile rastlanmıştır.Köyün en fakirinin dahi ana baba orman işçiliği yaptıkları ama çocuklarını mutlaka yüksek tahsil yaptırdıkları görülmektedir.Gelibolu’nun en yüksek düzeyde çocuklarına eğitim yaptıran köyü olan Şadıllı, nüfus ortalamasına göre Gelibolu’dan daha büyük bir yüzdeye sahiptir.

Bugün köyde 208 erkek, 202 bayan olmak üzere 410 nüfus yaşamaktadır.