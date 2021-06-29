“ÇANAKKALE’MİZ SAĞLIK YATIRIMLARIMIZLA ADETA ÇAĞ ATLADI”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Devlet Hastanesi ile aynı arsa içine yapılacak 20 Ünitlik Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hakkında açıklamalarda bulundu.“Şehrimizde sağlık hizmetinin yaygınlaşması, kalitesinin ve erişebilirliğin artması için büyük gayret gösteriyoruz.” diyen Turan, Salgın döneminde hemşehrilerimize en iyi hizmetin sunulması, aşılama oranındaki başarı, bu yatırımların ve reformların sonucu. Biga’mızda Biga Devlet Hastanesi ile aynı arsa içine yapılacak 20 Ünitlik Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapım ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Yüklenici firma tarafından inşaata başlanıldı. Yaklaşık 15 milyon liralık proje bedeli var. İşin 500 günde tamamlanması planlanmakta. toplam 4.987 m² kapalı alana sahip olacak bina; 1 Engelli Diş Polikliniği, 1 Acil Diş Polikliniği, 1 Mahkum Diş Polikliniği de içinde olmak üzere toplam 20 Ünitlik kapasiteye sahip olacak.” şeklinde konuştu.