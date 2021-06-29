KENT KONSEYİ BUGÜN TOPLANIYOR

Konsey Başkanı ve Yönetimi seçilecek.

İlçemizde bugüne kadar kurulu bulunan ama hiçbir katkı sağlamadan yaşamını sürdüren Kent Konseyi bir kez daha yeni başkanını ve yönetimini bulmaya çalışacak.

Kent Konseyi’ne CHP’lilerin desteklediği CHP’li olmayan Bünyemin Turan, Gelibolu Platformunun Kurucusu Serdar Azak ile Çağdaş Yaşamın Destekleme Derneği Başkanı Gönül Balkan ile yarışacaklarını öğrendik. Bünyemin Turan’ın adının CHP’den destekleniyor haberlerinin duyulması üzerine CHP’de kargaşa başladı.

CHP’liler hiçbir zaman CHP’li olmayan ve sendikacılık dönemlerinde devamlı CHP’ye saldıran Bünyemin nasıl aday olur?” ve bu nasıl CHP tarafından desteklenir diyerek tepkilerini gösteriyorlar. Belediye Başkanı Mustafa Özacar ’da gazetemize yaptığı açıklamada Bünyemin Turan tarafımdan aday gösterilmiş iddialarına katılmıyorum ve kendisini desteklemiyorum. Böyle bir desteğim olmamıştır. Ben işimizden , gücümüzden başımı kaşıyamıyorum. İsmi geçen adayla da görüşmedim bu konuda vaktimde olmadı.” dedi.

Serdar Azak Gelibolu Platformu Adayı olarak vatandaştan belki ilgi buluyor ama oy kullancaklardan destek almıyor. Bugün saat 11:00’de yapılacak olan STK temsilcileri ile muhtarlar ve belediye meclis üyeleri oy kullanacaklar.

Haber: Recep YÜZÜAK