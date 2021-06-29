İlçemizde yapım kararı verilen doğalgaz çalışmaları dün başladı.
Doğalgazın geçeceği sokak ve caddelerin haritalarını çıkaracak olan firma görevlileri, tüm ilçeyi dolaşarak cadde ve sokakların fotoğraflarını çekiyorlar.
Konuştuğumuz görevliler; çektiğimiz fotoğraflar, doğalgazın geçecek olduğu sokak ve caddelerin resimleri, bunlar bizim çizeceğimiz haritanın hazırlık çalışmaları dediler.
Haber: Recep YÜZÜAK
Doğalgaz Çalışmaları Başladı
İlçemizde yapım kararı verilen doğalgaz çalışmaları dün başladı.