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Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde yapım kararı verilen doğalgaz çalışmaları dün başladı.
Doğalgazın geçeceği sokak ve caddelerin haritalarını çıkaracak olan firma görevlileri, tüm ilçeyi dolaşarak cadde ve sokakların fotoğraflarını çekiyorlar.
Konuştuğumuz görevliler; çektiğimiz fotoğraflar, doğalgazın geçecek olduğu sokak ve caddelerin resimleri, bunlar bizim çizeceğimiz haritanın hazırlık çalışmaları dediler.
Haber: Recep YÜZÜAK

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