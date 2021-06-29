Doğalgaz Çalışmaları Başladı

İlçemizde yapım kararı verilen doğalgaz çalışmaları dün başladı.

Doğalgazın geçeceği sokak ve caddelerin haritalarını çıkaracak olan firma görevlileri, tüm ilçeyi dolaşarak cadde ve sokakların fotoğraflarını çekiyorlar.

Konuştuğumuz görevliler; çektiğimiz fotoğraflar, doğalgazın geçecek olduğu sokak ve caddelerin resimleri, bunlar bizim çizeceğimiz haritanın hazırlık çalışmaları dediler.

Haber: Recep YÜZÜAK