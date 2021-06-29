Amatör Olta Balıkçılarından Sosyal Mesafeli Balık Avı

Günün erken saatlerinde ilçemiz Fener Altı (kayalıklara) gelen balık tutkunlarının, aralarına 2-3 metre mesafe koyarak önlem aldıkları, maske ve hijyen kurallarına uydukları görüldü.

Oltalarını denize atan balıkçılar, keyifli vakit geçirdi.

Amatör olta balıkçıları yaptığı açıklamada, uzun yıllar olta balıkçılığı yaptıklarını ve balık tutmaktan büyük keyif aldığını söylediler.

Sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz’da sona ermesiyle İlçemiz Fener Altında balık tutmak için geldiğini anlatan amatör balıkçılar, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini dile getirdiler.

Sahilde diğer balıkçılar ile beraber kurallara uyarak keyifli vakit geçirdiklerini ve sohbet ettiklerini ifade eden amatör balıkçılar maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen birini gördüklerinde de uyardıklarını ifade ettiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN