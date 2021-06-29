Gelibolu Kaymakamlığı’ndan Güneyli’deki Çöplerle İlgili Açıklama

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir vatandaş tarafından olarak yayınlanan(iddialara göre eski fotoğraf ) Güneyli’deki dağınık haldeki çöp konteynerları üzerine Kaymakam Kılınçkaya açıklama yaptı.Kılınçkaya açıklamasında; “Güneyli Köyü sahil kesiminin sorumluluğu,İl Özel İdaresine geçtigi tarihten itibaren Sosyal medyada; eski fotoğraflar paylaşılarak, Güneyli Köyü sahilinde çöplerin toplanmadığı ile ilgili mesnetsiz ve yalan haberlere itibar etmeyiniz.Gelibolu Kaymakamlığı tarafından 26 köyümüzde olduğu gibi Güneyli Köyü sahil kesiminde de çöp toplama işlemleri 2 araç ile imkanlar dahilinde düzenli olarak yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”açıklamaları

Haber: Seda LİMAN ZENGİN