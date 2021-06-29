Gelibolu 1915 Motosiklet Derneği’nde başkan değişikliği oldu.10 Mayıs 2019 ‘da kurulan derneğin başkanlığını İbrahim Bartın yapıyordu.Bartın’ın başkanlığı kurul toğlantısı sonunda Erdinç Değirmenci oldu. Bartın konuşmasında; “10 Mayıs 2019 tarihinde Gelibolu’muza yakışır şekilde 1915 Motosiklet Derneği’ni kurduk. Bugüne kadar derneğimize katkıda bulunan üyelerimiz ve tüm iki teker sevdalısı arkadaşlarımızla , 7 kişiyle başlayıp 50 kişiye ulaştığımız derneğimizin başkanlığını yapılan olağanüstü genel kurul sonucunda Erdinç kardeşime devrettim. Kendisine ve yönetimine başarılar dilerim.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN